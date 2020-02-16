شكرا لمتابعة خبر عن فقدان راعِ في محمية التيسية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - فُقد مقيم سوداني الجنسية، في محمية التيسية ومركز لينة، إذ انقطع اتصال ذويه به بعدما أخبر ذويه بأنه تائه هناك.
وأبلغ ذوي المقيم وهو (راعي سوداني كان مترجلًا على قدميه) جمعية عون للبحث والإنقاذ بفقدانه، لتبدأ في البحث عنه.
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