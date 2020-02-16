شكرا لمتابعة خبر عن «عبد الرحمن بن مساعد» يوجه رد ناري على بذاءة البوق القطري سعود آل ثاني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وجه الأمير عبد الرحمن بن مساعد رد ناري على البوق القطري سعود بن خالد آل ثاني الذي ترك مهامه في قطر وتفرغ لتشويه رموز المملكة على مواقع التواصل الإجتماعي .

وقال “بن مساعد ” رداً على تغريدة تكشف حجم الإنحطاط السياسي الذي وصلت إليه قطر وإنعدام الدبلوماسيةو القواعد الأولى للعلاقات الدولية : أنا ممتن لهذا الشيخ اللطيف من آل ثاني .. لأنه ( مبلّك ) حسابي – ومع ذلك يتحدث عني بما يبرع فيه ( البذاءة)- ولأنه يعطي مثالًا واضحًا عن أخلاقياتهم .

وأضاف “بن مساعد ” عبر حسابه الرسمي على “تويتر ” : لا يختلف في الأسلوب عن أغلب يوزراتهم في بذاءة تغريداته فيؤكد ما قلته سابقًا أن تجنيسهم وصل حتى للبذاءة .. البذاءة قطرية! مبروك .

وكان البوق القطري قد إستخدام عبارات بذيئة متطاولاً على الأمير عبد الرحمن بن مساعد ، بما لايمت بأي صلة لأوجه الإنتقادات السوية وفقاً للأعراف الأخلاقية .