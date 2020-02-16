شكرا لمتابعة خبر عن سلطان البازعي يتولى الرئاسة التنفيذية لهيئة المسرح والفنون الأدائية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصدر صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، قرارًا بتعيين سلطان البازعي رئيسًا تنفيذيًا لهيئة المسرح والفنون الأدائية، التي ستتولى مسؤولية تطوير المسرح السعودي بكل قوالبه وأنواعه وتخصصاته الفنية.

ويتمتع سلطان البازعي بخبرة كبيرة في هذا المجال امتدادًا لتجربته السابقة في رئاسة مجلس إدارة الجمعية السعودية للثقافة والفنون، إلى جانب معرفته بظروف واحتياجات المشهد المسرحي السعودي وكيفية إدارته واستثمار مكوناته الإبداعية في مختلف مناطق المملكة.

وكانت الوزارة قد أعلنت عن أبرز مهام الهيئة الجديدة التي سيكون لها دور في وضع إستراتيجية قطاع المسرح والفنون الأدائية في المملكة ومتابعة تنفيذها، كما ستكون مخولة بإصدار التراخيص الخاصة بالأنشطة المسرحية وستقوم ببناء البرامج التعليمية ذات العلاقة بالمسرح وتقدم المنح الدراسية للموهوبين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وإقامة الدورات التدريبية واعتماد البرامج التدريبية المهنية والجهات المانحة للشهادات المختصة بالتدريب في المجالات ذات العلاقة.

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وتأتي هيئة المسرح والفنون الأدائية من بين الهيئات الجديدة التي أطلقتها وزارة الثقافة لإدارة القطاع الثقافي السعودي بمختلف اتجاهاته الإبداعية.

وتتمتع هذه الهيئات باستقلالية اعتبارية تمنحها مرونة عملية لتنفيذ مشروعاتها وتحقيق الأهداف المنوطة بها تحت إشراف الوزارة.

والهيئات هي: هيئة المسرح والفنون الأدائية، وهيئة الأدب والنشر والترجمة، وهيئة الأزياء، وهيئة الأفلام، وهيئة التراث، وهيئة فنون العمارة والتصميم، وهيئة الفنون البصرية، وهيئة المتاحف، وهيئة المكتبات، وهيئة الموسيقى، وهيئة فنون الطهي.