مستشفيات الطائف تستقبل 8 حالات تسمم بعد وجبة فطائر.. والصحة تكشف عن بلاغات متزايدة

استقبلت مستشفيات الطائف 8 حالات تسمم، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد ، فيما تزايدت البلاغات التي أشارت إلى أن سبب حالات التسمم هو الأكل من أحد محلات بيع الفطائر بمنطقة الحوية.

وأوضحت صحة الطائف عبر صفحتها الرسمية على “تويتر”، أن سبب الحادث هو تناول طعام معد في أحد محلات بيع الفطائر بمنطقة الحوية، وأشارت إلى أنها تعمل على متابعة الأمر، وأن فرق الطب الوقائي تواجدت بالموقع للوقوف على ملابسات الحادِث وتطوراته.