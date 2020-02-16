القبض على سعودي في المغرب بعد زواج متعة من فتاة.. والأخيرة: عنفني جنسياً

تقدمت فتاة عشرينية ببلاغ للشرطة المغربية في ولاية أمن فاس ، مساء الثلاثاء الماضي، تتهم فيه زوجها السعودي بتعنيفها جنسياً وجسدياً ، وأنها وقعت ضحية للاستغلال الجنسي -بحسب وصفها- .

وأكدت الضحية ، أن المستثمر السعودي تزوج بها زواج متعة ، مقابل 5 ملايين، بعد أن تدخل عدد من الوسطاء لاستدراجها والتغرير بها وإغرائها للارتباط به بهذه الطريقة ، ثم قام بتطليقها .

وأوضحت مصادر بحسب موقع الصباح ، أن الجهات الأمنية ألقت القبض على المستثمر السعودي ، الثلاثاء الماضي بعد وصوله لمنزل الفتاة البالغة من العمر 24 سنة ، لمفاوضة عائلتها للتنازل عن المحضر التي قدمته إلى النيابة العامة .

فيما يجري التحقيق معه بعد القبض عليه لمعرفة حقيقة وملابسات البلاغ الذي تقدمت به الفتاة .