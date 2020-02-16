توقّع الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، أن تكون الأجواء بمعظم المناطق اليوم (الأحد)، باردة نسبياً صباحاً معتدلة نهاراً. وقال الحصيني في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”، أن المناطق التي ستشهد تلك الأجواء هي الشمالية والوسطى وشمال الشرقية وشمال الغربية والمدينة والشرقية ونجران والمرتفعات الغربية والجنوبية الغربية.

ونصح الحصيني بارتداء الملابس الشتوية الخفيفة على تلك المناطق، وكذلك الملابس الربيعية ببقية المناطق.

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كانت هذه تفاصيل خبر الحصيني يكشف مفاجأة بشأن الطقس في عدة مناطق اليوم.. ويوجه هذه النصيحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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