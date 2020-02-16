حرس الحدود بجازان ينقذ بحارًا بريطانيًّا من الموت في عرض البحر الأحمر

نجحت سفينة «الأفلاج» التابعة لقيادة حرس الحدود بمنطقة جازان، صباح اليوم الأحد، في إجلاء بحار بريطاني الجنسية، يبلغ من العمر 59 عامًا، تعرَّض لآلام بالبطن والصدر وخلف الظهر وضيق في التنفس، على متن إحدى السفن؛ وذلك غرب ميناء جازان في مياه البحر الأحمر.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني، أنه في إطار تنفيذ المملكة العربية السعودية الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ البحريين لعام 1979م، واستمرارًا في أداء المهام الإنسانية لأعمال البحث والإنقاذ التي يقدمها رجال حرس الحدود السعودي، المتمثلة في عمليات البحث والإنقاذ؛ فقد تلقى مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة (JMRCC) اتصالًا هاتفيًّا من كابتن السفينة (MARKAB)، حاملة علم جيبوتي، أفاد بتعرُّض أحد طاقم السفينة (بريطاني الجنسية)، لآلام بالبطن والصدر وخلف الظهر وضيق في التنفس، وحاجته إلى إجلاء طبي.

وأضاف: «على الفور، تولى مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة JMRCC إدارة الحدث، وتحديد موقع السفينة الذي كان يقع على بُعد (125) ميلًا بحريًّا غرب ميناء جازان. ومن خلال التنسيق لتطبيق بنود الخطة الوطنية لمواجهة الكوارث البحرية في مياه المملكة العربية السعودية المعمول بها في مثل هذه الحالات؛ تم التواصل من قبل مركز التنسيق مع كابتن السفينة، وتحديد نقطة التقاء وإبلاغه بالتوجه إليها، كما تم ربط مدير الطوارئ بصحة جدة مع كابتن السفينة لإعطائه الإرشادات الطبية اللازمة، قبل أن تصل سفينة (الأفلاج) إلى نقطة الالتقاء لإجلاء المريض الذي تم إنزاله على متن السفينة بعد مراعاة الإجراءات الطبية الدولية تجاه التعامل مع البحَّارة خشية نقل فيروس كورونا، وبعد إجلائه تم التحرك إلى ميناء جازان».

وأكد المتحدث الرسمي أن سفينة حرس الحدود (الأفلاج) وصلت إلى رصيف قاعدة الأمير أحمد بن عبدالعزيز البحرية بجازان، وكان في استقبالها فريق طبي متكامل من الشؤون الطبية لحرس الحدود، وطاقم من جوازات ميناء جازان والوكيل الملاحي، ونُقل المريض إلى مستشفى العميس العام بجازان بواسطة إسعاف تابع لقسم الشؤون الطبية بالمنطقة، وحالته الصحية مستقرة، وتم إبلاغ الوكيل الملاحي بإنهاء جميع الإجراءات النظامية مع الجهات ذات الاختصاص.

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