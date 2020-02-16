بالفيديو.. الأحوال المدنية تنفي السماح للمرأة باستخراج هوية وطنية بالحجاب الملون

نفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، إمكانية استخراج هوية وطنية بالحجاب الملون. وجددت «الأحوال المدنية» التأكيد على ضرورة أن تكون صورة المرأة في الهوية الوطنية بحجاب باللون الأسود، وفق «الإخبارية». وأضافت «الأحوال المدنية»، أن آلية تغيير الصورة في الهوية الوطنية، تتم حال تجديد الهوية الوطنية أو تغيير الملامح أو بموجب تقارير طبية، ولا يلزم إلا بالفترة التي يحق التجديد فيها قبل 180 يومًا من انتهائها. Advertisements اقرأ أيضًا: الأحوال المدنية توضح علاقة «التوكيل الشرعي» باستخراج سجل الأسرة للمطلقة «الجوازات» توضّح إمكانية السفر بـ«سجل الأسرة»

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