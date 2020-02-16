وزارة التعليم تشارك «هيئة الإحصاء» تنفيذ مشروع تعداد السعودية 2020

أطلقت وزارة التعليم برنامجًا شاملًا لدعم مشروع تعداد السعودية 2020 الذي تنفذه الهيئة العامة للإحصاء ويشمل السكان والمساكن والمنشآت.

ويشمل البرنامج الجامعات والمدارس التعليم العام بشقيه الحكومي والخاص؛ وذلك إنفاذًا لقرار مجلس الوزراء وتلبيةً لطلب الهيئة العامة للإحصاء.

ويتضمن البرنامج التعريف بأهمية تعداد السعودية 2020 ودوره في دعم التنمية، وموعد انطلاق تعداد السعودية 2020 ومراحله، وتأكيد أهمية التعاون والمساهمة بصورة فاعلة في التعداد بالإدلاء بالبيانات ومعلومات صحيحة.

ويشمل البرنامج تنفيذ خطة عمل داخل الجامعات والمدارس تستهدف التوعية بالأنشطة والبرامج التوعوية الموجهة للطلاب، وتسخير منافذ الوزارة الإعلانية والجهات التابعة لها لنقل رسالة الهيئة العامة للإحصاء إلى منسوبيها والمستفيدين من خدماتها.

وأكّد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ أن مشروع تعداد السعودية 2020 مشروع وطنيًا له دور كبير ومهم في دعم خطط التنمية الوطنية من خلال البيانات والمعلومات التي سيوفرها لراسمي السياسات وصنَّاع القرار في جميع الجهات الحكومية.

وأشار الوزير إلى أهمية مساندة الهيئة العامة للإحصاء في دورها المحوري بالاستفادة من المنافذ الاتصالية والتوعوية التي تمتلكها وزارة التعليم والجامعات وإدارات التعليم والمدارس.

ومنحت وزارة التعليم منسوبيها من المعلمين فرصة المشاركة في تنفيذ الأعمال الميدانية للمشروع المتمثلة في أعمالهم كمراقبين ميدانين، وباحثين، ومفتشين، والذين من المتوقع أن يبلغ عددهم حوالي 60 ألف معلم، إضافة لبعض المشاركين من جهات أخرى.

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ويأتي اختيار المعلمين للقيام بهذه الأعمال، نظرًا للمهنية التي يتمتعون بها في التواصل مع المجتمع من منطلق خبرتهم التربوية، ولتواجدهم في جميع المناطق، فضلًا عن الانتشار الواسع للتعليم في كل مناطق ومحافظات المملكة وصولًا إلى القرى والمواقع النائية.

ويبدأ التعداد الخامس للسكان والمساكن والمنشآت في المملكة «تعداد السعودية 2020» مساء يوم الثلاثاء 17 مارس 2020م وسيوفر قاعدةً بيانات عريضة لتستخدم كأساسٍ موثوق به في إجراء الدراسات والبحوث اللازمة لبرامج وخطط التنمية في المملكة وتحقيق رؤية 2030.

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