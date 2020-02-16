وزير الطاقة: السعودية ستصدر الغاز والبتروكيماويات قريبًا

أكد وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، اليوم الأحد، أنَّ المملكة ستصدر الغاز والبتروكيماويات قريبًا.

وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان اليوم خلال تدشين فعاليات «مؤتمر سابك 2020» في المنطقة الشرقية الأحد: إنَّ استغلال النفط والغاز سيحدث نقلة نوعية في مجال الطاقة، ونسعى إلى تكامل المنظومة الكهربائية بإدخال طاقة الرياح.

وكانت شركة أرامكو السعودية أعلنت أنها تُجري مناقشات مع العديد من الشركاء في أنحاء العالم بشأن مشاريع مشتركة أو شراكات محتملة في قطاع الغاز العالمي.

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