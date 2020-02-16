جامعة القصيم تنظم مؤتمرًا بشأن «جهود السعودية في ترسيخ الاعتدال والتعايش الحضاري».. الثلاثاء

تنظم جامعة القصيم، الثلاثاء المقبل، مؤتمرًا حول «جهود المملكة العربية السعودية في ترسيخ قيم الاعتدال والتعايش الحضاري المفاهيم والممارسات».

يرعى المؤتمر الذي يستمرّ لمدة يومين، أمير منطقة القصيم، الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، ويشارك فيه عدد من المتحدثين والمختصين.

وأوضح رئيس اللجنة التنظيمية الدكتور خالد باني الحربي، وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير والجودة، أنَّ المؤتمر يهدف إلى رصد جهود المملكة في ترسيخ قيم الاعتدال، والتعايش الحضاري، والتأصيل الشرعي لقيم التواصل الإنساني ومعالجة إشكالاته.

وتابع «الحربي»، أن المؤتمر يستهدف أيضًا، بيان أثر الخطاب الشرعي بالمملكة في نشر مفاهيم التعايش الحضاري، وإبراز دور المؤسسات الشرعية والثقافية الحكومية وغير الحكومية بشأن العلاقة مع الآخر، والتعريف بجهود المملكة الدبلوماسية في تعميق التواصل المشترك وكذلك المؤسسات الإغاثية.

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