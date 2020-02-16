مصادر تكشف لـ«عاجل» حقيقة تقديم لحوم حمير بمقهى شهير بالرياض

نفت مصادر لـ «عاجل» صحة ما تمَّ تداوله بأن إغلاق مقهى شهير بالرياض، جاء نتيجة تقديمه لحوم حمير ضمن الوجبات، مؤكدة أنّ قرار الإغلاق يتعلق بمخالفات نظامية بعضها يخص مشتقات التبغ.

وفي وقت سابق، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي معلومات بأن إغلاق المقهى الذي يقع على طريق الثمامة بالرياض جاء بسبب تقديمه وجبات شعبية تحتوي على «لحوم حمير» لرواده.

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