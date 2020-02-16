بالصور.. «أمانة العاصمة المقدسة» تزيل إشغالات وحواجز مخالفة بمكة

بدأت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة بإدارة الخدمات العامة، اليوم الأحد، تنفيذ قرار إزالة الحواجز الخرسانية العشوائية حول المجمعات السكنية وبعض المباني التابعة لجهات حكومية بمكة المكرمة.
كما شملت العملية إزالة إشغالات غير مرخصة في الشوارع والطرق العامة بالأحياء السكنية والأسواق لتعزيز الشكل الجمالي والحضاري، ولضمان راحة وسلامة مستخدمي الطرق من خلال إزالة الصبات وأعمدة الحديد والسلاسل والعشوائيات الأخرى.
وتهدف أعمال الإزالة التي تنفذها الأمانة إلى تحسين المشهد البصري، وتنظيم الحركة المرورية بشوارع وطرق مكة المكرمة، بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور بالعاصمة المقدسة، لتوفير الراحة والأمان لمرتادي الطرق والحد من أخطار المركبات، وضمان التزام المنشآت والمباني بالأنظمة واللوائح.
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