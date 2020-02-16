بالصور.. أمير نجران يسلم مستفيدي الإسكان التنموي بشرورة وحداتهم السكنية

سلّم أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، في محافظة شرورة، اليوم الأحد، المستفيدين من الإسكان التنموي مفاتيح وحداتهم السكنية، بعد استحقاقهم من قبل وزارة الإسكان.

جاء ذلك بحضور محافظ شرورة إبراهيم بن عاطف الشهري، ومدير عام فرع الوزارة بالمنطقة، المهندس مانع بن محـمد الصقور.

وأكَّد أمير المنطقة، أن تسليم الدفعة الجديدة من المستفيدين في المحافظة وحداتهم السكنية، يجسد حرص القيادة على تحقيق العيش الكريم للمواطنين، ويعكس العمل الدؤوب لوزارة الإسكان في تحقيق ما تصبو إليه القيادة تجاه المواطن.

وشهد الأمير جلوي توقيع اتفاقية إطارية بين فرع وزارة الإسكان وجمعية «طموح» لرعاية الأيتام بالمحافظة، في مجال دعم مشاريع الإسكان، وتكريم المؤسسات المجتمعية المشاركة في برامج الوزارة، وهي جمعية البر الخيرية بشرورة، وبالوديعة، والمستودع الخيري بشرورة.

كما كرّم الأمير جلوي، مدير فرع الوزارة بالمنطقة، على الإنجازات المنجزة خلال عام 2019م، معربًا عن شكره له ولمنسوبي فرع الوزارة على تميزهم، متطلعًا لمواصلة هذه الجهود.

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