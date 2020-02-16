فريق الأمن العام يحصد لقبين في منافسات رالي حائل نيسان الدولي ٢٠٢٠

حصد فريق الأمن العام لقبين في ختام منافسات «رالي حائل نيسان الدولي ٢٠٢٠» في فئتي «الكواد للدراجات النارية»

وتجاوز عدد المتسابقين في تحدي النفود الكبير ١٢٠ متسابقًا، بمشاركة متميزة؛ حيث واجه المتسابقون تضاريس متنوعة المسارات وكثيفة الكثبان الرملية؛ بينما أثبتوا مهاراتهم.

من جهته، أكد قائد الفريق المقدم «شاكر بن سليمان التويجري»؛ أن أول مشاركةٍ لفريق الأمن العام للسيارات والدراجات النارية منذ تأسيسه كانت في رالي حائل نيسان الدولي 2019.

وتابع «التويجري»، أن الفريق حصد خلال فترة وجيزة ألقابًا محلية ودولية من خلال بطولة «رالي المملكة» وخلال مشاركته في بطولة «سباق السرعات الدولي دراق ريس» على حلبة البحرين الدولية.

وأضاف «التويجري»، أن الجميع عقدوا العزم على المضي في رفع اسم المملكة وقطاع الأمن العام عاليًا في المنافسات والمحافل المحلية والدولية وشعارهم «وفاء لفداء شهداء الواجب».

Advertisements

ورفع أعضاء الفريق التهنئة، لوزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، على هذه الإنجازات وشكره لدعمه اللامحدود لجميع الرياضيين منسوبي وزارة الداخلية، ومتابعة واهتمام مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي؛ بالفريق وتحفيزه المستمر لمواصلة النتائج المشرفة، وإشراف مساعد مدير الأمن العام لشؤون التدريب اللواء عبدالرحمن بن عبدالله المشحن.

اقرأ أيضًا:

»الأمن العام» يتصدر فئة « TL1» في رالي العلا نيوم 2019

«الأمن العامّ» يفوز برالي القصيم.. والأمير فيصل بن مشعل يتوج الفريق