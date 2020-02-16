«الأحوال المدنية» توضح شرط إضافة الزوجة المقيمة لسجل الأسرة

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أن إضافة زوجة المواطن (المقيمة) لسجل الأسرة جائز حال توافر الشرط النظامي لذلك.
جاء ذلك ردًا من «الأحوال المدنية»، عبر «تويتر»، على تساؤل لأحد المواطنين قال فيه: «تزوَّجت من مقيمة (أم مواطن) فهل يجب نقل كفالتها من أجل إضافتها في كرت العائلة؟»
وردت «الأحوال المدنية» بأنَّ «الزواج من المقيمة (أم المواطن) لا يمنع إضافتها إلى كارت العائلة؛ بشرط إضافة ربط سجلها الأجنبي بالسجل المدني للزوج المضافة إليه.
ويعدّ «سجل الأسرة» المعروف بـ«كارت العائلة»، وثيقة ثبوتية تستفيد منه كل أم سعودية تحمل هوية وطنية لديها أبناء سعوديون مضافون في سجل والدهم ومرتبطون بسجلها.
وتستفيد الأم من «سجل الأسرة» في إثبات صلتها بالأبناء، وتمكين الأم من مراجعة أي جهة تطلب إثباتًا للأبناء، وتمكينها من المطالبة بحقوق أبنائها.
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