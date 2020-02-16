مصادر: فحص طبي لطلاب الأول والرابع الابتدائي للكشف عن التدخين والاكتئاب

كشفت مصادر لـ«عاجل»، أن وزارة التعليم تعتزم تنفيذ خطة برنامج الفحص الاستكشافي لطلاب الصف الأول والرابع الابتدائي، وذلك للكشف المبكر عن عدد من الأمراض كالسمنة والاكتئاب بجانب المدخنين.

وذكرت المصادر التي اطلعت على التعميم الصادر في هذا الصدد من وزارة التعليم للمدارس الحكومية والخاصة والدولية، أن البرنامج يهدف للكشف عن السمنة والنحافة والاكتئاب وفرط الحركة وتشتت الانتباه واعوجاج السلسلة الفقرية بجانب الكشف عن التدخين.

كما يتضمن البرنامج معرفة التاريخ المرضي والتقصي عن التطعيمات الأساسية والضرورية.

ووفق المصادر طالبت الوزارة بإرسال رساله نصيه لأولياء الأمور تكون كالتالي: «حرصًا على سلامة أبنائنا الطلاب والطالبات، تقوم وزارة الصحة -بالشراكة مع وزارة التعليم- بالفحص الاستكشافي لطلاب المدارس الصف الأول والرابع الابتدائي خلال الفصل الدراسي الثاني، وذلك يتطلب بالتواصل مع أولياء الأمور لجميع أولياء الأمور في هذه المرحلة».

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يأتي ذلك بناءً على تعميم نائب الوزير رقم ٦٦٦٣٦ المتضمن الخطة التشغيلة المشتركة للشؤون الصحية المدرسية مع الإدارة العامة للصحة المدرسية بوزارة الصحة.

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