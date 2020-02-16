أمانة الرياض: رفع ٥٥,٢٨٤ متر مكعب من المخلفات ضمن نطاق بلدية البطحاء

أزالت أمانة منطقة الرياض ٥٥,٢٨٤ متر مكعب من المخلفات ضمن نطاق بلدية البطحاء خلال الأسبوع الماضي.

جاء ذلك في بيان لأمانة الرياض، أوضح أنَّ رفع المخلفات جاء ضمن برنامج تحسين المشهد الحضري، الذي يعدّ أحد مستهدفات برنامجي التحول الوطني وجودة الحياة.

وشملت أعمال تحسين المشهد الحضري دهن طرق أرضية بمساحة ٢,١٧٢ متر مربع، وممرات مشاة بمساحة ١,٢١٨ متر مربعًا، وصيانة ودهن ١٤,٤٤٨ متر مربع من الأرصفة، و٩٤ مترًا مربعًا من الإنترلوك والبلاط.

ووفق البيان، أزالت الأمانة ضمن نطاق بلدية البطحاء ١,٨٥٦ حاجزًا خرسانيًا، و٦٥٧ مركبة مهملة، و١,٧٥٦ ملصق إعلاني، و١٦٣ لوحة مخالفة، إضافة إلى معالجتها حفرًا وهبوطات بمساحة ٤,٩٤٠ متر مربع، وصيانة ٢٠ لوحة إرشادية.

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وأكدت «أمانة الرياض» استمرار أعمالها اليومية لتحسين المشهد الحضري، وإزالة جميع مظاهر التلوث البصري؛ للحفاظ على جمالية المدينة، وارتقاءً بجودة الحياة فيها، وتعزيزًا لإمكاناتها التنافسية على المستوى الدولي.

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