عاجل-أمر ملكي: ترقية 436 عضوا على مختلف المراتب في النيابة العامة

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمراً ملكياً كريماً يقضي بترقية 436 عضواً من أعضاء النيابة العامة في مختلف المراتب على سلك أعضاء النيابة العامة. وثمَّن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب الأمر الملكي وما قضى به من ترقيات، موضحاً أنه يأتي في سياق الدعم الكبير من لدن مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، للنيابة العامة وبما يعزز مبدأ الكفاية الشاملة لكافة احتياجاتها ومنها الشأن الوظيفي. وهنأ النائب العام أصحاب الفضيلة أعضاء النيابة العامة بالثقة الملكية الكريمة وحثهم على مضاعفة الجهود وأن يكونوا عند حسن ظن القيادة الرشيدة والمجتمع كما عودوهم على ذلك.



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