السعودية اليوم / جامعة الملك عبدالعزيز تشارك في المؤتمر العالمي الرابع للجودة العلاجية بأبوظبي



جدة 22 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 16 فبراير 2020 م واس

تشارك جامعة الملك عبدالعزيز بجدة في المؤتمر العالمي الرابع للجودة العلاجية المبنية على البراهين في الطب النبوي الذي سينعقد في العاصمة الاماراتية أبوظبي خلال الفترة من 23 إلى 25 فبراير الجاري، بحضور خبراء وعلماء وباحثين في مختلف مجالات العلاج والتداوي باستخدام الطب التكميلي المبني على البراهين والطب النبوي المستنبط من الهدي النبوي الشريف.

وأوضحت رئيسة المؤتمر , أمينة الهيدان , أن المؤتمر الدولي ينعقد بالتعاون مع مركز التميز البحثي للطب النبوي التطبيقي بكلية الطب جامعة الملك عبدالعزيز بجدة من المراكز البحثية

وأكدت الهيدان أن جميع الأبحاث المطروحة على جدول أعمال المؤتمر مستمدة من الهدي النبوي الشريف , ومنها رسائل ماجستير ودكتوراه للكادر الطبي , والكليات العلمية , هدفها تحسين جودة حياة المرضى ورفع مستوى الصحة بالعلاج التكميلي الشمولي وتشجيع الطب الوقائي.

وأشادت رئيسة المؤتمر على الجهود الكبيرة التي يبذلها مركز التميز البحثي للطب النبوي التطبيقي بكلية الطب جامعة الملك عبدالعزيز بجدة في هذا الجانب , مثمنة في نفس الوقت مشاركة نخبة متميزة من الاستشاريين والباحثين السعوديين في المؤتمر الذين سيكون لهم دور كبير في إثراء الحوارات والنقاشات العلمية , مما ستسهم هذه المشاركة الفاعلة في تحقيق أهداف المؤتمر.

// انتهى //

16:32ت م

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جدة 22 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 16 فبراير 2020 م واستشارك جامعة الملك عبدالعزيز بجدة في المؤتمر العالمي الرابع للجودة العلاجية المبنية على البراهين في الطب النبوي الذي سينعقد في العاصمة الاماراتية أبوظبي خلال الفترة من 23 إلى 25 فبراير الجاري، بحضور خبراء وعلماء وباحثين في مختلف مجالات العلاج والتداوي باستخدام الطب التكميلي المبني على البراهين والطب النبوي المستنبط من الهدي النبوي الشريف.وأوضحت رئيسة المؤتمر , أمينة الهيدان , أن المؤتمر الدولي ينعقد بالتعاون مع مركز التميز البحثي للطب النبوي التطبيقي بكلية الطب جامعة الملك عبدالعزيز بجدة من المراكز البحثية السعودية , مشيرة إلى أن العلماء والمتحدثين من الأطباء الاستشاريين وأساتذة الجامعات المشاركين في جلسات المؤتمر العلمية والبالغ عددهم أكثر من 50 مشاركًا يمثلون عددًا كبيرًا من جامعات أمريكا وإنجلترا والهند ومصر وبعض الدول الأخرى , وسيناقشون أكثر من 100 بحث علمي منشور في مجلات علمية معتمدة , إضافة إلى 15 براءة اختراع في مجال تحسين الصحة.وأكدت الهيدان أن جميع الأبحاث المطروحة على جدول أعمال المؤتمر مستمدة من الهدي النبوي الشريف , ومنها رسائل ماجستير ودكتوراه للكادر الطبي , والكليات العلمية , هدفها تحسين جودة حياة المرضى ورفع مستوى الصحة بالعلاج التكميلي الشمولي وتشجيع الطب الوقائي.وأشادت رئيسة المؤتمر على الجهود الكبيرة التي يبذلها مركز التميز البحثي للطب النبوي التطبيقي بكلية الطب جامعة الملك عبدالعزيز بجدة في هذا الجانب , مثمنة في نفس الوقت مشاركة نخبة متميزة من الاستشاريين والباحثين السعوديين في المؤتمر الذين سيكون لهم دور كبير في إثراء الحوارات والنقاشات العلمية , مما ستسهم هذه المشاركة الفاعلة في تحقيق أهداف المؤتمر.// انتهى //16:32ت م0164

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