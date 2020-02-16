السعودية اليوم / سمو الأمير فيصل بن بندر يستقبل مدير شرطة منطقة الرياض



الرياض 22 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 16 فبراير 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم مدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري و اللواء راشد بن زيد المهيني الذي انتهت فترة خدمته ونائب مدير شرطة منطقة الرياض المعين حديثاً اللواء فهد بن خالد العتيبي.

وثمن الأمير فيصل بن بندر جهود اللواء المهيني وإضافته لمستويات عمل شرطة المنطقة متمنياً للواء العتيبي التوفيق وإكمال المسيرة والتطوير في أعمال شرطة المنطقة مؤكداً سموه على المسؤولية والأمانة العظيمة فيما كلفوا به .

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16:30ت م

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