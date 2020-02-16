السعودية اليوم/ الملتقى الثالث لأفضل الممارسات في صناعة البرامج المجتمعية بالخبر



الخبر 22 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 16 فبراير 2020 م واس

نظمت جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية، اليوم، الملتقى الثالث لأفضل الممارسات في صناعة البرامج المجتمعية لتمكين الشباب، بحضور وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للرعاية الدكتور عبدالله بن أحمد الوهيبي، ومشاركة "450" مشاركاً ومشاركة من خبراء وممارسين ومهتمين في مجال صناعة البرامج المجتمعية، وذلك بقاعة المؤتمرات بفندق كمبينسكي العثمان بالخبر .

وأوضح عضو مجلس الشورى مدير عام جمعية "بناء" عبدالله بن راشد الخالدي، أن الملتقى سيناقش أفضل الطرق والمنهجيات والتجارب المحلية والعالمية لتمكين الشباب ويحقق تطلعاتهم، من خلال ما يعرضه ويناقشه الخبراء والممارسين في هذا المجال، إضافة إلى تعزيز التوعية بثقافة التمكين وأهميتها وأثرها في تحويل المستفيدين من الرعاية إلى العطاء، وإطلاق مبادرات تساهم في رفع كفاءة العاملين في القطاع غير الربحي في تصميم وإدارة برامج التمكين.

وأضاف أن الملتقى يهدف إلى عرض أفضل الممارسات والبرامج المجتمعية لتمكين الشباب ومناقشة أفضل الطرق المنهجية والعلمية في صناعة برامج احترافية تساهم في تمكين الشباب وتحقيق رؤية المملكة لـ 2030م في إعداد جيل واعد قادر على العطاء والتميز وتحقيق طموحاته وتطلعات وطنه، ويتضمن أوراق عمل تناولت المنهجيات والنظريات العلمية والرؤية الاستراتيجية لتصميم البرامج الشبابية، وعرض مجموعة من التجارب والمبادرات والممارسات الرائدة في مجال صناعة البرامج الشبابية، بالإضافة إلى ورش عمل ناقشت كيفية صناعة برامج مجتمعية بمنهجيات علمية حديثة لتمكين الشباب في المملكة.

وعدّ الخالدي، الملتقى خطوة مهمة على طريق نشر ثقافة التمكين وتطوير برامج مجتمعية نوعية وتعزيز سبل التعاون مع الجهات المانحة لبناء مؤسسات قطاع غير ربحي قوية وتوفير الأسس والقواعد التي ترتقي بأدائها وتزيد كفاءتها وفاعليتها وجودتها وتساعدها على تحقيق الاستدامة المالية والتأثير الاجتماعي القوي وتعظيم أثرها الإيجابي ودورها التنموي ووصول رسالتها وخدماتها الى أكبر عدد ممكن من الفئات المستهدفة.

مما يذكر أن الملتقى يأتي ضمن فعاليات النسخة الرابعة لمبادرة بناء قدرات وتبادل خبرات جمعيات الأيتام بالمملكة التي تنظمها الجمعية خلال الفترة من 16 إلى 20 فبراير الحالي.

// انتهى//.

15:59ت م

0160





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم/ الملتقى الثالث لأفضل الممارسات في صناعة البرامج المجتمعية بالخبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.