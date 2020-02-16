السعودية اليوم / سمو نائب أمير حائل يجتمع بمديري الجمعيات الخيرية بالمنطقة



حائل 22 جمادى الآخرة 1441هـ الموافق 16 فبراير 2020م واس

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل في مكتبه بالإمارة اليوم، بمديري الجمعيات الخيرية بحائل.

جرى خلال الاجتماع مناقشة الضوابط والآليات التي يتم من خلالها دعم المستفيدين وكذلك تحويل المستفيدين من الرعوية إلى الإنتاجية وشدد سموه على ضرورة تفعيل الدور التكاملي بين الجمعيات الخيرية وفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع إمارة المنطقة.

حضر الاجتماع وكيل إمارة حائل المساعد للشؤون التنموية صالح المطيري ومدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحائل فريح العياد، وممثلي جمعية حائل الخيرية، وجمعية الملك عبدالعزيز، وجمعية سفانة، وجمعية رعاية مرضى السرطان "بسمة"، وجمعية أجا النسائية، وجمعية الإسكان، والجمعية الخيرية لرعاية المعاقين.

// انتهـى //

15:56ت م

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