السعودية اليوم / رئيس هيئة حقوق الإنسان يلتقي وفداً لمستشاري ومساعدي أعضاء الكونجرس الأمريكي



الرياض 22 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 16 فبراير 2020 م واس

استقبل معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، اليوم، وفد مستشاري ومساعدي أعضاء الكونجرس الأمريكي.

وبحث الدكتور العواد، مع الوفد أوجه التعاون المشترك في مجالات حقوق الإنسان بين المملكة العربية

وأكد معاليه عمق العلاقات التي تربط البلدين الصديقين في المجالات كافة، مستعرضاً التطورات التي تشهدها المملكة بقيادة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ في دعم حقوق الإنسان، والخطوات الإصلاحية الرائدة التي يقودها صاحب السمو الملكي الأمير

واستعرض رئيس هيئة حقوق الإنسان أمام الوفد الإصلاحات والجهود التي تنفذها المملكة حالياً في مجال حقوق الإنسان، والتي نتج عنها 60 قراراً لتعزيز حقوق الإنسان كان نصيب المرأة منها 22 قراراً لتمكينها وحفظ حقوقها، مشيراً إلى أن هذا التحول الكبير رسمت ملامحه رؤية 2030 التي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة والشاملة لمستقبل أفضل للمملكة، وأن يكون الإنسان محورها الأساسي.

// انتهى //

15:34ت م

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الرياض 22 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 16 فبراير 2020 م واساستقبل معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، اليوم، وفد مستشاري ومساعدي أعضاء الكونجرس الأمريكي.وبحث الدكتور العواد، مع الوفد أوجه التعاون المشترك في مجالات حقوق الإنسان بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية والعمل على تعزيزه.وأكد معاليه عمق العلاقات التي تربط البلدين الصديقين في المجالات كافة، مستعرضاً التطورات التي تشهدها المملكة بقيادة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ في دعم حقوق الإنسان، والخطوات الإصلاحية الرائدة التي يقودها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في هذا المجال.واستعرض رئيس هيئة حقوق الإنسان أمام الوفد الإصلاحات والجهود التي تنفذها المملكة حالياً في مجال حقوق الإنسان، والتي نتج عنها 60 قراراً لتعزيز حقوق الإنسان كان نصيب المرأة منها 22 قراراً لتمكينها وحفظ حقوقها، مشيراً إلى أن هذا التحول الكبير رسمت ملامحه رؤية 2030 التي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة والشاملة لمستقبل أفضل للمملكة، وأن يكون الإنسان محورها الأساسي.// انتهى //15:34ت م0152

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