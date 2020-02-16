السعودية اليوم / تعليم الشرقية وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل يطلقان برنامج "أفق"



الدمام 22 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 16 فبراير 2020 م واس

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، اليوم برنامج "أفق"، خلال متلقى "كيف تختار تخصصك الجامعي" الذي تنظمه الجامعة، بحضور مدير تعليم المنطقة الدكتور ناصر الشلعان، والمستشار الإداري والتعليمي بتعليم المنطقة فهد الغفيلي، وعدد من عمداء الكليات والأكاديميين، وذلك في مقر الجامعة الرئيس بالدمام.

وأوصى الدكتور الشلعان، طلاب المرحلة الثانوية بضرورة الاهتمام بالاختيارات المناسبة لمستقبلهم العلمي والجامعي لكونها من أهم القرارات في حياة كل طالب مقبل على مرحلة تعليمية جديدة، منوها بأهمية استفادة الطلاب من البرامج الإرشادية والأكاديمية المتنوعة التي تقدمها إدارة التعليم وتهدف إلى تقديم الإرشاد والاستشارات للطالب المقبل على المراحل الجامعية.

وأشار إلى أن القيادة الحكيمة - أيدها الله - تحرص على تحقيق البيئة المناسبة للتعليم والتي يستفيد منها الطالب والطالبة للحصول على نواتج تعلم واكتساب مهارات وأدوات ترفع من مستوى تأهيله للمستقبل، لافتا إلى أن جهود وزارة التعليم تنصب في هذه الاتجاهات، حيث إن الطالب اليوم هو الأداة الفاعلة لتحقيق تطلعات القيادة ولتحقيق رؤية المملكة 2030.

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15:16ت م

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