السعودية اليوم / سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يدشن حملة أمن الطرق " أمنكم وسلامتكم هدفنا"



عرعر 22 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 16 فبراير 2020 م واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مقر محافظة طريف اليوم، الحملة الوطنية الشاملة للقوات الخاصة لأمن الطرق بالمنطقة تحت شعار "أمنكم وسلامتكم هدفنا"

وقال: سموه نتطلع أن تساهم الحملة بتوعية كافة شرائح المجتمع بكافة أعمارهم من أخطار الطرق و من أخطار التهور والسرعة واستخدام الجوال أثناء القيادة، ومتمنيًا أن تحقق الحملة أهدافها الموضوعة للتقليل من نسبة الحوادث المرورية والحد من الوفيات من خلال نشر التوعية الأمنية والمرورية على الطرقات الخارجية.

وتأتي الحملة في إطار الجهود التي تقوم بها القوات الخاصة لأمن الطرق المستمرة في رفع مستوى السلامة المرورية ونشر الوعي بالنظام العام،وتعزيز العلاقة الوطيدة بين رجال أمن الطرق ومرتادي الطرق الخارجية، وربط أواصر التعاون البناء بين أفراد المجتمع بما ينعكس إيجاباً على السلامة الأمنية والمرورية.

وتتضمن الحملة العديد من الفعاليات المصاحبة كزيارة المستشفيات وتوزيع المطويات والهدايا على مرتادي الطرق للتعريف بأهداف الحملة.

حضر التدشين قائد قوة أمن الطرق بالمنطقة العقيد فيصل بن عوض المطيري وعدد من القيادات الأمنية.

// انتهى //

15:12ت م

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