شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين مشروعات صحية في طريف بـ 38 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم, المشروعات الصحية بمحافظة طريف بقيمة 38 مليون ريال، بحضور مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة عبدالله العازمي.

وشملت المشروعات افتتاح سموه توسعة الطوارئ في مستشفى طريف العام وافتتاح مركز الراجحي للتأهيل الطبي ومكافحة التدخين، والمبنى الإداري في مستشفى طريف العام, كما وضع سموه حجر الأساس لمبنى العيادات الخارجية.

ووجه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان جميع العاملين في المجال الصحي في المنطقة بالاهتمام بنوعية وجودة الخدمة المقدمة للمريض، والعمل بكل جد وإخلاص وإتقان وتأدية الأمانة دون تهاون أو تأخير من خلال الالتزام والمثابرة والتعلم المستمر لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

وشدد سموه على أهمية استكمال مباني المشروعات والاهتمام بالجوهر من خلال توفير الكفاءات البشرية الوطنية عالية الكفاءة وتواجدهم في القطاعات الصحية للاستفادة المثلى من الإمكانيات والأجهزة الحديثة المتوفرة بالمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة.

ونوه سمو أمير منطقة الحدود الشمالية بالدعم الكبير والسخي للقطاع الصحي من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهما الله.