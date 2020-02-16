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شكرا لقرائتكم سهم أرامكو يغلق عند 32.80 ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
سهم أرامكو يغلق عند 32.80 ريال
متابعات الخليج 365 – الرياض
أغلق سهم أرامكو اليوم منخفضًا عند 32.80 متراجعًا بقيمة 0.30 ريال أي ما يعادل 0.91% من قيمته.
وكان سهم أرامكو في الإغلاق السابق قد سجل 33.10 ريال يوم الخميس الماضي فيما تم افتتاح جلسة اليوم عند 33.00 ريالًا.
وسجل السعر الأعلى لسهم أرامكو اليوم 33.05 ريال، فيما وصل السعر الأدنى 32.80 ريال وهو نفس سعر الإغلاق.
وبلغ عدد الصفقات 8,747 صفقة، فيما كان متوسط كمية الصفقة 664 سهمًا، بينما وصلت الكمية المتداولة 5,812,412 سهمًا بقيمة 191,082,396.95 ريالًا.
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