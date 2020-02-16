أحدثها في تايوان .. 1670 وفاة بسبب كورونا عالميًا

2020-02-16

متابعات الخليج 365 – متابعة

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أعلنت تايوان عن أول حالة وفاة ناتجة عن فيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات حول العالم إلى 1670 حالة.

يذكر أن العدد الإجمالي للحالات المصابة بفيروس كورونا حول العالم بلغ 69256 شخصًا معظمهم في الصين، تعافى منهم 9645 شخصًا.

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