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أوقفت السلطات الروسية اليوم (الأحد)، مهاجماً في موسكو بعد طعنه شخصين داخل كنيسة في شمال شرق العاصمة الروسية، حسبما أعلنت السلطات التي لم تشر حتى الآن إلى طابع إرهابي للحادثة.
وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الداخلية إيرينا فولك أن الشرطة أوقفت رجلاً يبلغ من العمر 26 عاماً من سكان منطقة ليبيتسك جنوب موسكو، دخل كنيسة في شارع باكونينسكايا صباح اليوم وجرح شخصين بسكين، وفقاً لـ"فرانس 24".
وأضافت أن الأجهزة الطبية تولت معالجة الجرحى، وأن دوافع الهجوم لا زالت مجهولة.
من جهتها، بينت قناة "رن-تي في" المحلية، أن المهاجم اقتحم الكنيسة خلال قداس وقام المصلون بالتصدي له إلى حين وصول الشرطة.
من جانبه، ذكر كاهن الكنيسة التي وقع فيها الهجوم كيريل سلادكوف، أن المهاجم كان يرتدي نظارات وقفازات من المطاط وقناعاً وسماعات كان يصغي من خلالها إلى الموسيقى.
منطقة المرفقاتالسلطات الروسية موسكو طعن شخصين داخل كنيسة
16 فبراير 2020 - 22 جمادى الآخر 1441 03:58 PM
السلطات لم تؤكد أي دوافع إرهابية للمهاجم إلى الآن
أوقفت السلطات الروسية اليوم (الأحد)، مهاجماً في موسكو بعد طعنه شخصين داخل كنيسة في شمال شرق العاصمة الروسية، حسبما أعلنت السلطات التي لم تشر حتى الآن إلى طابع إرهابي للحادثة.
وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الداخلية إيرينا فولك أن الشرطة أوقفت رجلاً يبلغ من العمر 26 عاماً من سكان منطقة ليبيتسك جنوب موسكو، دخل كنيسة في شارع باكونينسكايا صباح اليوم وجرح شخصين بسكين، وفقاً لـ"فرانس 24".
وأضافت أن الأجهزة الطبية تولت معالجة الجرحى، وأن دوافع الهجوم لا زالت مجهولة.
من جهتها، بينت قناة "رن-تي في" المحلية، أن المهاجم اقتحم الكنيسة خلال قداس وقام المصلون بالتصدي له إلى حين وصول الشرطة.
من جانبه، ذكر كاهن الكنيسة التي وقع فيها الهجوم كيريل سلادكوف، أن المهاجم كان يرتدي نظارات وقفازات من المطاط وقناعاً وسماعات كان يصغي من خلالها إلى الموسيقى.
منطقة المرفقات
، على أنغام الموسيقى.. "مقنع" يطعن شخصين داخل كنيسة في موسكو ،
المصدر : الخليج 365
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