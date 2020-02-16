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ظهر زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون علنًا للمرة الأولى اليوم (الأحد) خلال 22 يومًا، منذ انتشار فيروس كورونا الجديد؛ وذلك لإحياء الذكرى السنوية لميلاد والده الزعيم الراحل كيم جون إيل.
وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن كيم جون أون زار تمثال الزعيم الراحل كيم في قصر كومسوسان في أول ظهور علني له منذ حضوره احتفالات العام القمري الجديد يوم 25 يناير (كانون الثاني) الماضي، وفقاً لـ"رويترز".
ولم تعلن كوريا الشمالية عن أي حالات إصابة بالفيروس، لكن وسائل إعلام رسمية أشارت إلى أن الحكومة مددت فترة الحجر الصحي للأفراد الذين ظهرت عليهم أعراض الإصابة إلى 30 يومًا، وأنها تتوقع من كل مؤسسات الحكومة والأجانب المقيمين بالبلاد الالتزام بالقواعد دون قيد أو شرط.
وتحتفل البلاد بيوم ميلاد الزعيم الراحل كيم، الذي يوافق 16 فبراير (شباط) وتطلق عليه اسم يوم النجم المشرق.زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون فيروس كورونا الجديد
16 فبراير 2020 - 22 جمادى الآخر 1441 03:39 PM
الحكومة مددت فترة الحجر الصحي لأعراض الإصابة
ظهر زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون علنًا للمرة الأولى اليوم (الأحد) خلال 22 يومًا، منذ انتشار فيروس كورونا الجديد؛ وذلك لإحياء الذكرى السنوية لميلاد والده الزعيم الراحل كيم جون إيل.
وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن كيم جون أون زار تمثال الزعيم الراحل كيم في قصر كومسوسان في أول ظهور علني له منذ حضوره احتفالات العام القمري الجديد يوم 25 يناير (كانون الثاني) الماضي، وفقاً لـ"رويترز".
ولم تعلن كوريا الشمالية عن أي حالات إصابة بالفيروس، لكن وسائل إعلام رسمية أشارت إلى أن الحكومة مددت فترة الحجر الصحي للأفراد الذين ظهرت عليهم أعراض الإصابة إلى 30 يومًا، وأنها تتوقع من كل مؤسسات الحكومة والأجانب المقيمين بالبلاد الالتزام بالقواعد دون قيد أو شرط.
وتحتفل البلاد بيوم ميلاد الزعيم الراحل كيم، الذي يوافق 16 فبراير (شباط) وتطلق عليه اسم يوم النجم المشرق.
، بعد اختفائه مع تفشي "كورونا".. "النجم المشرق" يخرج الزعيم الكوري إلى العلن ،
المصدر : الخليج 365
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