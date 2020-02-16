، مباريات قوية في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا لمنطقة غرب القارة... تعرّف عليها ،

محمد بن مسعود - الدمام - تقام يومي الاثنين والثلاثاء

تقام يومي الاثنين والثلاثاء منافسات الجولة الثانية في دور المجموعات من دور أبطال آسيا 2020 في منطقة غرب آسيا، حيث تتواصل المنافسة من أجل حجز بطاقات التأهل للأدوار الإقصائية.

وتقام يوم الاثنين أربع مباريات ضمن المجموعتين الأولى والثانية، في حين تقام يوم الثلاثاء أربع مباريات في المجموعتين الثالثة والرابعة.

ويشار إلى أن أول فريقين من كل مجموعة يحصلان على بطاقتي التأهل إلى دور الـ16.

المجموعة الأولى

يستضيف نادي الشرطة العراقي نظيره الوحدة الإماراتي يوم الاثنين على إستاد فرانسوا الحريري في أربيل.

ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الاثنين أيضاً الأهلي السعودي مع الاستقلال الإيراني على إستاد جابر الأحمد الدولي في الكويت.

وتتشارك الفرق الأربعة في الصدارة برصيد نقطة لكل منها، بعد أن انتهت المواجهات بينها في الجولة الأولى بنتيجة التعادل.

المجموعة الثانية

وفي المجموعة الثانية يدخل الهلال السعودي وشباب الأهلي دبي الإماراتي بحسابات مختلفة، فالأول يسعى لتعزيز رصيده النقطي والثاني يتطلع لتعويض خسارته في الجولة الأولى.

ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الاثنين أيضاً باختاكور الأوزبكي مع ضيفه شهر خودرو الإيراني في مدينة طشقند.

ويتصدر الهلال ترتيب المجموعة برصيد 3 من مباراة واحدة، بفارق الأهداف أمام باختاكور، في حين لا زال رصيد شباب الأهلي وشهر خودرو خالياً من النقاط.

المجموعة الثالثة

في المجموعة الثالثة، تتجه الأنظار يوم الثلاثاء نحو إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في مدينة بريدة السعودية عندما يتقابل التعاون مع ضيفه الدحيل القطري في سباق بين الفريقين من أجل الانفراد بالصدارة.

ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الثلاثاء أيضاً الشارقة الإماراتي مع ضيفه بيرسيبوليس الإيراني على إستاد نادي الشارقة.

ويتصدر الدحيل ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، بفارق الأهداف أمام التعاون، في حين لا زال رصيد الشارقة وبيرسيوليس خالياً من النقاط.

المجموعة الرابعة

أما في المجموعة الرابعة فيخوض نادي السد القطري مواجهة قوية أمام فريق سيباهان الإيراني في اللقاء الذي سيجمعهما يوم الثلاثاء على إستاد جاسم بن حمد في الدوحة.

وفي المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الثلاثاء أيضاً يأمل نادي العين الإماراتي بمصالحة جماهيره عندما يستضيف النصر السعودي على إستاد هزاع بن زايد في العين.

يتصدر سيباهان ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، مقابل نقطة لكل من السد والنصر، في حين لا زال رصيد العين خالياً من النقاط.

منافسات الجولة الثانية دور أبطال آسيا 2020 منطقة غرب آسيا