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أعلنت لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين نقل مواجهة الشباب وضمك ضمن الجولة 19 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي كان مقرراً لها أن تقام في ملعب الأمير فيصل بن فهد عند الـ 6:30 من مساء الخميس المقبل 20/2/2020م، لتقام في ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب، عند الـ 3:50 عصراً من اليوم نفسه.
وأوضحت اللجنة، أن نقل المواجهة جاء بناءً على الخطاب الذي تلقته من مدير عام تشغيل المنشآت الرياضية بالهيئة العامة للرياضة، والمتضمن طلب نقل المواجهة بسبب انشغال ملعب الأمير فيصل بن فهد ببرنامج صيانة لأرضية الملعب الرئيسي.لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفي الشباب ضمك
"المسابقات" تنقل مواجهة الشباب وضمك إلى ملعب الأمير خالد بن سلطانصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-02-16
أعلنت لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين نقل مواجهة الشباب وضمك ضمن الجولة 19 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي كان مقرراً لها أن تقام في ملعب الأمير فيصل بن فهد عند الـ 6:30 من مساء الخميس المقبل 20/2/2020م، لتقام في ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب، عند الـ 3:50 عصراً من اليوم نفسه.
وأوضحت اللجنة، أن نقل المواجهة جاء بناءً على الخطاب الذي تلقته من مدير عام تشغيل المنشآت الرياضية بالهيئة العامة للرياضة، والمتضمن طلب نقل المواجهة بسبب انشغال ملعب الأمير فيصل بن فهد ببرنامج صيانة لأرضية الملعب الرئيسي.
16 فبراير 2020 - 22 جمادى الآخر 1441
02:15 PM
بسبب الصيانة
أعلنت لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين نقل مواجهة الشباب وضمك ضمن الجولة 19 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي كان مقرراً لها أن تقام في ملعب الأمير فيصل بن فهد عند الـ 6:30 من مساء الخميس المقبل 20/2/2020م، لتقام في ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب، عند الـ 3:50 عصراً من اليوم نفسه.
وأوضحت اللجنة، أن نقل المواجهة جاء بناءً على الخطاب الذي تلقته من مدير عام تشغيل المنشآت الرياضية بالهيئة العامة للرياضة، والمتضمن طلب نقل المواجهة بسبب انشغال ملعب الأمير فيصل بن فهد ببرنامج صيانة لأرضية الملعب الرئيسي.
، "المسابقات" تنقل مواجهة الشباب وضمك إلى ملعب الأمير خالد بن سلطان ،
المصدر : الخليج 365
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