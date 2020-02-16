شكرا لقرائتكم خبر عن 5 ألاف فرصة استثمارية في النسخة الأولى لملتقى البلديات والان نبدء بالتفاصيل

• الدغيثر: نستهدف توسيع قاعدة المتنافسين على الفرص الاستثمارية

كشف وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للتخطيط، المهندس خالد بن محمد الدغيثر ، ان ملتقى الاستثمار البلدي "فرص" في نسخته الأولى، الذي سيقام خلال الفترة من 24 إلى 26 فبراير، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض في مدينة الرياض. سيتضمن معرضاً مصاحباً تستعرض فيه الأمانات والبلديات أكثر من ٥٠٠٠ فرصة استثمارية في أنشطة تتوافق مع اهتمامات كافة شرائح المستثمرين وتختلف من حيث النوع والحجم.

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وقال خلال مؤتمر صحفي عقد امس بالرياض إنه سيتم طرح فرص و أنشطة اقتصادية مختلفة مثل ( مواقع سياحية وترفيهية ، مواقع صحية ، مواقع محطات وقود ، مواقع لوحات إعلانية ، ومواقف للسيارات ، وغيرها من الفرص المتنوعة ) ويختلف حجم هذه الفرص ما بين فرص كبيرة وتتدرج وصولاً لفرص متناهية الصغر بما يساهم في رفع جودة الحياة في مدن المملكة وتحقيق اهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ وستشارك في المعرض جميع الامانات ال١٧ والجهات الحكومية المنظمة والجهات التمويلية .

وأوضخ أن الملتقى يهدف إلى توسيع قاعدة المتنافسين على الفرص الاستثمارية التي يتم طرحها من قبل الأمانات والبلديات في جميع مدن المملكة بمختلف الأنشطة الاقتصادية التي تساهم في تنمية المدن ، وجسر جديد للتواصل مع المستثمرين ، لتعريف القطاع الخاص بمبادرات تطوير منظومة الاستثمار في القطاع البلدي والتوجهات المستقبلية لرؤية المملكة ٢٠٣٠

وأشار إلى ان الملتقى سيتضمن ٢٨ جلسة وورشة عمل يشارك فيها ٦٣ متحدث من نخبة المتحدثين المحليين والدوليين، لاستعراض دور الاستثمارات البلدية في تنمية المدن وتحفيز القطاعات التنموية المختلفة .