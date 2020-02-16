إيفانكا ترامب تناقش "مبادرات التمكين" بمنتدى المرأة العالمي في دبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعد إيفانكا ترامب من أبرز الأسماء في عالم السياسة وريادة الأعمال، كما أنها إحدى المدافعات عن حقوق المرأة وفرص تمكينها عالميا.

وتحل الشخصية البارزة في عالم السياسة وريادة الأعمال، ضيفة رئيسية على "منتدى المرأة العالمي" في دبي للحديث عن عملها ومبادراتها لتمكين المرأة، التي تشكل جزءا أساسيا من عملها كمستشارة في البيت الأبيض.

وتسعى إيفانكا ترامب من خلال مبادرتها "التنمية والازدهار العالمي للمرأة" التي أطلقتها في عام 2019، لمساعدة 50 مليون امرأة بالدول النامية على التقدم اقتصاديا بحلول عام 2025، ونجحت المبادرة في دعم 12 مليون امرأة خلال العام الماضي، كما نجحت في عملها كمستشار بالبيت الأبيض في تعليم وتمكين النساء وأسرهن اقتصاديا.

وتلقي إيفانكا كلمة رئيسية خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى، الذي سيحمل شعار "قوة التأثير"، ويعقد يومي 16 و17 فبراير/شباط.