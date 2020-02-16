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فيديو.. وزير الإعلام : خطة إعلامية متكاملة لضمان نجاح قمة العشرين
متابعات الخليج 365 – الرياض
أكد وزير الإعلام تركي الشبانة أن المملكة بتوجيه من القيادة الرشيدة أعدت برنامجًا يضمن نجاح قمة العشرين التي تستضيفها المملكة هذا العام.
وقال الشبانة خلال كلمته في الملتقى الإعلامي الأول للجنة الإعلامية لقمة العشرين إنه بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ومتابعة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أعدت المملكة برنامجًا متكاملًا لضمان نجاح قمة العشرين التي ستقام تحت شعار اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع.
ولفت وزير الإعلام إلى أن رئاسة السعودية لقمة العشرين هو تحول تاريخي في ظل رؤية المملكة 2030.
وأشار إلى أن المملكة أعدت خطة استراتيجية كاملة لتقديم كافة التجهيزات وتغطية ما يزيد عن 135 اجتماعًا ومؤتمرًا.
كما سيتم إنشاء مراكز إعلامية خاصة وتوفير سبل الدعم الفنية والتقنية في قمة العشرين حيث سيتم إنشاء مركز إعلامي دولي متزامن مع قمة العشرين يتسع لـ 10 آلاف إعلامي.
وتابع الشبانة: أن تشمل الخطة تنفيذ باقة من الأعمال الإعلامية بدءًا من البرامج المتخصصة وانتهاءً بالتغطيات المباشرة، بالإضافة إلى إنتاج مواد بلغات مختلفة.
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