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أماكن الواي فاي المجاني في الأحساء

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2020-02-16

أماكن الواي فاي المجاني في الأحساء

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متابعات الخليج 365 – واس

وقعت أمانة الأحساء، اليوم مذكرة شراكة وتعاون مع شركة الاتصالات لإطلاق خدمة الاتصال اللاسلكي بالانترنت “الواي – فاي ” في المرافق العامة، وذلك حرصاً من الأمانة على تعزيز شراكاتها ومبادراتها الداعمة لمشاركة القطاع الخاص في خدمة المجتمع والإسهام في دفع عجلة التنمية والتطوير في الحاضرة.
وأوضح أمين الأحساء المهندس عادل بن محمد الملحم، أن المذكرة تتضمن بنود عدة لتعزيز جوانب التعاون بين الطرفين خدمةً للمجتمع، وذلك تجسيداً لأهداف تحقيق رؤية المملكة الطموحة 2030م في ظل توجيهات ودعم قيادتنا الرشيدة – ايدها الله-.
وأشار المهندس الملحم، إلى أن تفعيل الخدمة في مرحلتها الأولى سيكون في منتزه الملك عبدالله البيئي، وسوق القيصرية، وحديقة خادم الحرمين الشريفين، على أن يستفيد مشتركي الـ ” stc” من الخدمة مجاناً على مدار الساعة، بينما ستتاح الساعتين الأولى فقط بصفة مجانية لمشتركي الشركات الأخرى.

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