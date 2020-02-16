شكرا لقرائتكم بث مباشر .. الملتقى الإعلامي الأول للجنة الإعلامية لمجموعة العشرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-02-16 بث مباشر .. الملتقى الإعلامي الأول للجنة الإعلامية لمجموعة العشرين متابعات الخليج 365 – الرياض انطلق اليوم الملتقى الإعلامي الأول للجنة الإعلامية لقمة مجموعة العشرين في الرياض. Advertisements تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر

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