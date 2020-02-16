شكرا لقرائتكم أمطار وغبار غدًا على 7 مناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

توقعت الهيئة العامة للأرصاد أن يستمر تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار غدًا على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، القصيم، حائل، المدينة المنورة والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية والأجزاء الغربية من منطقة الرياض كذلك على منطقة مكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية منها.

كما توقعت الأرصاد أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط وشرق المملكة.

أما عن حالة الرياح السطحية فمن المتوقع أن تكون شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.