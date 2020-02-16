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محمد بن مسعود - الدمام - نفّذت جمعية "نبأ" الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بخميس مشيط -ممثلة في القسم النسائي- اليوم القرآني، الذي يهدف إلى تجميع كافة طالبات الجمعية، اللاتي يبلغ عددهن أكثر من ٢٠٠٠ طالبة لمراجعة كامل محفوظها في يوم واحد، ضمن بيئة تنافسية وتربوية جاذبة خارج بيئة الحلقات القرآنية والدور.
الجدير بالذكر أن هذا المشروع كان أملًا وحلمًا، والحمد لله أصبح واقعًا وعملًا في "نبأ"؛ سائلين الله أن ينفع بطالباتنا، وأن تصبح جمعيتنا أنموذجًا يُحتذى بها.جمعية نبأ لتحفيظ القرآن الكريم خميس مشيط
16 فبراير 2020 - 22 جمادى الآخر 1441 02:33 PM
نفّذت جمعية "نبأ" الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بخميس مشيط -ممثلة في القسم النسائي- اليوم القرآني، الذي يهدف إلى تجميع كافة طالبات الجمعية، اللاتي يبلغ عددهن أكثر من ٢٠٠٠ طالبة لمراجعة كامل محفوظها في يوم واحد، ضمن بيئة تنافسية وتربوية جاذبة خارج بيئة الحلقات القرآنية والدور.
الجدير بالذكر أن هذا المشروع كان أملًا وحلمًا، والحمد لله أصبح واقعًا وعملًا في "نبأ"؛ سائلين الله أن ينفع بطالباتنا، وأن تصبح جمعيتنا أنموذجًا يُحتذى بها.
، جمعية "نبأ" الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بخميس مشيط "اليوم القرآني" ،
المصدر : الخليج 365
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