محمد بن مسعود - الدمام - قال: استغلال النفط والغاز سيُحدث نقلة نوعية في مجال الطاقة قال وزير #الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان: قريباً ستكون #المملكة مصدّرة للغاز والبتروكيماويات، وسيتم الإفصاح عن أمر يعد مفخرة لـ #المملكة. وأضاف في تصريحات له اليوم: استغلال النفط والغاز سيُحدث نقلة نوعية في مجال الطاقة، ونسعى إلى تكامل المنظومة الكهربائية بإدخال طاقة الرياح.وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان المملكة مصدرة للغاز والبتروكيماويات 16 فبراير 2020 - 22 جمادى الآخر 1441 02:27 PM قال: استغلال النفط والغاز سيُحدث نقلة نوعية في مجال الطاقة Advertisements "عبدالعزيز بن سلمان": سيتم الإفصاح عن أمر يعد مفخرة لـ #المملكة.. قريباً "عبدالعزيز بن سلمان": سيتم الإفصاح عن أمر يعد مفخرة لـ #المملكة.. قريباً قال وزير #الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان: قريباً ستكون #المملكة مصدّرة للغاز والبتروكيماويات، وسيتم الإفصاح عن أمر يعد مفخرة لـ #المملكة. وأضاف في تصريحات له اليوم: استغلال النفط والغاز سيُحدث نقلة نوعية في مجال الطاقة، ونسعى إلى تكامل المنظومة الكهربائية بإدخال طاقة الرياح. الكلمات المفتاحية ، "عبدالعزيز بن سلمان": سيتم الإفصاح عن أمر يعد مفخرة لـ #المملكة.. قريباً ،

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