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أقرت وزارة الحج، آلية جديدة لاختيار مديري مكاتب مؤسسات الطوافة؛ تجاوبًا مع توجيه نائب أمير مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز بوضع ضوابط لذلك.
واطلع نائب الأمير بدر بن سلطان، على الضوابط الجديدة؛ لاختيار مديري مكاتب مؤسسات الطوافة، بعدما وجّه في موسم حج العام الماضي، بإقالة مسؤوليْن في مؤسسات الطوافة؛ لتقصيرهما في تقديم الخدمات لعدد من ضيوف الرحمن، ووضع آلية جديدة لاختيار مديري المكاتب، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، كما وجّه وزارة الحج والعمرة بالتحقيق مع مؤسسة الطوافة التي قصرت في تقديم الخدمة، وإيجاد الحلول العاجلة لمعالجة الوضع الراهن، وتقديم كامل الخدمات حتى عودة الإخوة الحجاج المتضررين إلى ديارهم سالمين غانمين.وزارة الحج نائب أمير مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز
16 فبراير 2020 - 22 جمادى الآخر 1441 02:09 PM
بعد إيقاف مسؤوليْن عن حج العام الماضي لتقصيرهما في خدمة الحجيج
أقرت وزارة الحج، آلية جديدة لاختيار مديري مكاتب مؤسسات الطوافة؛ تجاوبًا مع توجيه نائب أمير مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز بوضع ضوابط لذلك.
واطلع نائب الأمير بدر بن سلطان، على الضوابط الجديدة؛ لاختيار مديري مكاتب مؤسسات الطوافة، بعدما وجّه في موسم حج العام الماضي، بإقالة مسؤوليْن في مؤسسات الطوافة؛ لتقصيرهما في تقديم الخدمات لعدد من ضيوف الرحمن، ووضع آلية جديدة لاختيار مديري المكاتب، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، كما وجّه وزارة الحج والعمرة بالتحقيق مع مؤسسة الطوافة التي قصرت في تقديم الخدمة، وإيجاد الحلول العاجلة لمعالجة الوضع الراهن، وتقديم كامل الخدمات حتى عودة الإخوة الحجاج المتضررين إلى ديارهم سالمين غانمين.
، تجاوبًا مع نائب أمير مكة.. "الحج" تقرّ آلية جديدة لاختيار مديري مكاتب الطوافة ،
المصدر : الخليج 365
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