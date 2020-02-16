، "عثرنا أخيرًا على علاج فيروس كورونا".. "واتساب" تعلّق على الرسالة الغامضة ،

محمد بن مسعود - الدمام - انتشرت خلال الأيام القليلة الماضية وتَصَدّرتها جملة "أنباء جيدة من ووهان الصينية"

انتشرت خلال الأيام القليلة الماضية، رسالة "غامضة" على تطبيق التراسل الفوري الأشهر "واتساب"، والتي تتحدث عن عثور هيئة بحثية أخيرًا على علاج لفيروس "كورونا" الجديد.

ويظهر في تلك الرسالة "الغامضة"؛ وفقًا لما نشرته صحيفة "مترو" البريطانية، شخص يقول: "أنباء جيدة من ووهان، تم العثور أخيرًا على علاج لفيروس كورونا الجديد، وهو عبارة عن قدح واحد من الثوم المغلي في الماء، وقد أثبت الأطباء الصينيون الكبار دقة العلاج وفعاليته على المرضى، وكل ما يحتاجه الشخص 8 فصوص من الثوم و7 أكواب من المياه، واتركهم حتى الغليان بصورة جيدة، ثم اشرب الماء وتناول الثوم، لتشفى تمامًا في ليلة واحدة من فيروس كورونا".

ولكن "واتساب"، حذّرت من أن تلك الرسالة الغامضة ليست إلا مجرد "سبام"، أو رسالة الغرض منها اختراق هاتفك أو حسابك.

وكانت البداية بتغريدة منشورة عبر "تويتر"؛ ثم انتشرت كالنار في الهشيم على "واتساب"، ولكن عند نقر أحد الروابط تبدأ البرمجيات الخبيثة في غزو حسابك.

ورد خدمة الصحة الوطنية في بريطانيا بأنه "لا يوجد حتى الآن أي علاج محدد لفيروس كورونا".

ونصح "واتساب" مستخدميه بضرورة مسح تلك الرسالة فور تلقيها، وعدم إعادة توجيهها أو الرد عليها؛ حتى لا يكون حسابك عُرضة لأي خبر، ولتجنب تعرض جهات الاتصال الخاصة بك لضرر محتمل".رسالة غامضة واتساب فيروس كورونا الجديد