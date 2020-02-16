، أكثر من 5 آلاف فرصة تنتظر المستثمرين في "فرص" 2020 ،

محمد بن مسعود - الدمام - يهدف إلى توسيع قاعدة المتنافسين في الفرص الاستثمارية

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية، اليوم، عن ملتقى الاستثمار البلدي "فرص" في نسخته الأولى، الذي سيُقام خلال الفترة من 24 إلى 26 فبراير، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض في مدينة الرياض.

وأوضح وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والبرامج المهندس خالد بن محمد الدغيثر؛ أن الملتقى يهدف إلى توسيع قاعدة المتنافسين في الفرص الاستثمارية التي يتم طرحها من قِبل الأمانات والبلديات في جميع مدن المملكة بمختلف الأنشطة الاقتصادية التي تسهم في تنمية المدن، وكجسر جديد للتواصل مع المستثمرين، لتعريف القطاع الخاص بمبادرات تطوير منظومة الاستثمار في القطاع البلدي والتوجهات المستقبلية في ضوء رؤية المملكة 2030.

وأبان المهندس الدغيثر؛ أن الملتقى سيتضمن 28 جلسة وورشة عمل يشارك فيها 63 متحدثاً، لاستعراض دور الاستثمارات البلدية في تنمية المدن وتحفيز القطاعات التنموية المختلفة، واستعراض أفضل الممارسات والتجارب العالمية، وتسليط الضوء على الأدوات والممارسات التي تمكّن من رفع مساهمة الاستثمارات البلدية في تنمية المدن.

وأفاد المهندس الدغيثر؛ بأن الملتقى سيتضمن معرضاً مصاحباً تستعرض فيه الأمانات والبلديات أكثر من 5000 فرصة استثمارية في أنشطة تتوافق مع اهتمامات جميع شرائح المستثمرين وتختلف من حيث النوع والحجم، حيث سيتم طرح فرص في أنشطة اقتصادية مختلفة مثل (مواقع سياحية وترفيهية، مواقع صحية، مواقع محطات وقود، مواقع لوحات إعلانية، ومواقف للسيارات، وغيرها من الفرص المتنوعة)، ويختلف حجم هذه الفرص ما بين فرص كبيرة وتتدرج وصولاً لفرص متناهية الصغر، بما يسهم في رفع جودة الحياة في المدن السعودية وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وستشارك في المعرض جميع الأمانات الـ17 والجهات الحكومية المنظمة، والجهات التمويلية الممكنة.

يُذكر أن الوزارة دشّنت في أبريل الماضي الهوية الجديدة والبوابة الموحدة للاستثمار البلدي تحت مسمى "فرص"، وتهدف البوابة، إلى توسيع قاعدة المتنافسين في الفرص الاستثمارية التي تطرحها الأمانات والبلديات، حيث تتيح البوابة للمستثمرين إمكانية الاطلاع على جميع الفرص التي تطرحها الأمانات والبلديات بالمملكة مع إمكانية فرزها، بحسب النطاق الجغرافي أو النشاط الاستثماري مع خريطة استثمارية للفرص، كما يمكن للمستثمر الاطلاع على تفاصيل الفرصة وموقعها على خرائط google maps، والاطلاع على مسودة كراسات الشروط والمواصفات وإمكانية شرائها إلكترونياً.

كما تتضمن البوابة عديداً من المميزات الأخرى التي تخدم المستثمرين، مثل خاصية التنبيهات في حال طرح فرص تناسب اهتمامات المستثمر، وإمكانية وضع بعض الفرص في "المفضلة" والرجوع إليها في وقت لاحق، ومكتبة استثمارية تحتوي على جميع الأنظمة والتعليمات الخاصة بالاستثمار البلدي، وسيتم في الملتقى تدشين الإصدار الثاني من البوابة الذي يتضمن عدداً من المميزات الجديدة.وزارة الشؤون البلدية والقروية ملتقى الاستثمار البلدي فرص مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض الرياض