“الصحة”: لم تسجَّل أي حالة إصابة بـ”كورونا” في المملكة.. وهذا عدد الحالات حول العالم

نشرت وزارة الصحة تقرير المتابعة اليومية لآخر مستجدات فيروس كورونا الجديد (Covid-19)، مؤكدة عدم تسجيل أي حالات إصابة بالفيروس في المملكة حتى الآن. وأوضحت الوزارة أن العدد الإجمالي للحالات حول العالم بلغ حتى الآن 67 ألف شخص، معظمهم في الصين، تعافى منهم 8 آلاف، بينما توفي 1500 شخص.

وأضافت أن فرقها في المنافذ الجوية فحصت منذ ظهور فيروس كورونا وحتى الآن أكثر من 5 آلاف مواطن ومقيم قادمِين عبر رحلات جوية مباشرة وغير مباشرة من الصين. وأشارت إلى أن تقييم منظمة الصحة العالمية للمخاطر من الفيروس عالي المستوى، مؤكدة أن الوزارة تطبق أعلى الإجراءات الاحترازية والوقائية في المنافذ لمنع وفادة الفيروس.