شاب تسبب في وفاة أمه بحادثة سير في جدة.. هكذا عاقبته المحكمة

قررت الدائرة المرورية بمحكمة جدة إدانة شاب لتسببه في حادثة سير نتجت عنها وفاة والدته، وحمّلته الخطأ في الحادثة بنسبة 100% وقضت بإلزامه دفع الدية للورثة، وحجبه من الدية، على ألا يتم حرمانه عن باقي التركة.

ووفقا لـ “عكاظ”، فإن المحكمة تسلمت دعوى مقيم ضد ابنه يطالب فيه إثبات تسبب الابن في حادثة سير أسفرت عن وفاة زوجته وإلزامه بالدية الشرعية، وقدم الأب صك حصر ورثة عن المتوفاة.

وأضاف في دعواه : «أتقدم بهذه الدعوى حيث تعرض أفراد عائلتي لحادثة مرورية أثناء قيادة ابني للسيارة وأسفرت الحادثة عن وفاة زوجتي، علما بأن السيارة مؤمن عليها لدى شركة تأمين ضد الغير».

وأوضح أن قائد المركبة المؤمن عليها «ابنه» أدين بالمسؤولية عن الحادثة محل الدعوى بنسبة 100%، مطالبا بإلزام ابنه بقيمة الدية الشرعية لورثة المتوفاة وفقا لنسبة مسؤوليته في الحادثة.

وقضت المحكمة بإلزام الابن المتسبب في الحادثة بدية والدته المتوفاة على أن يحجب نصيبه في الدية ولا يحجب حقه من الإرث والتركة، وتم منح الأطراف حق الاعتراض خلال 30 يوما.