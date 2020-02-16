أسعار الهيل في السوق السعودي تقفز لرقم قياسي

ارتفعت أسعار “الهيل” في السوق المحلية السعودية ، لتسجل رقمًا قياسيًّا مقارنة بالأسعار في السابق ، حيث وصل سعر الكيلو الواحد منه إلى 200 ريال ، بينما كان يباع قبل أشهر بما بين 70 و90 ريالاً.

ووفقاً لـ “سبق” فقد توقَّع “باعة” زيادة الارتفاع في حال استمر الوضع على ما هو عليه بزيادة في الطلب، ونقص في المعروض، خاصة مع قرب شهر رمضان الذي يزداد فيه الطلب بشكل كبير .

فيما عبر عدد من المستهلكين عن تذمرهم من ارتفاع السعر وأرجعوا السبب إلى ضعف الرقابة والاحتكار والتلاعب .

وفيما رأى أن السبب يعود إلى انقطاع المنتج الهندي من “الهيل” منذ أكثر من عام بعد اكتشاف زيادة في المبيدات الحشرية.