حالة الطقس غداً.. توقعات بهطول أمطار رعدية وارتفاع درجات الحرارة ببعض المناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس غداً الأحد هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة. وأوضحت “الأرصاد” أن هذه المناطق هي الحدود الشمالية والجوف وتبوك وحائل والمدينة المنورة والقصيم والأجزاء الشمالية من الرياض.

في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وارتفاع درجات الحرارة على الحدود الشمالية والجوف وتبوك وحائل والقصيم والمدينة المنورة والرياض. ويُتوقع أن تصل أعلى درجة حرارة غداً إلى 39 درجة في القنفذة، وأدنى درجة حرارة إلى 8 درجات في محافظة طريف.