أفادت صحيفة “عكاظ” أن المنزل الذي عاش فيه المختطفان موسى الخنيزي وعلي العماري، لا يبعد كثيراً عن منطقة الواجهة البحرية بالدمام.
وأوضحت “الصحيفة” أن شقة المختطفين في مبنى مكون من شقق عدة، يقع في شارع «الحارث الطائي»،في حي المزروعية الذي يُعد منطقةً راقيةً ضمن أحياء مدينة الدمام، إذ لا تفصله عن مياه الخليج العربي سوى مئات الأمتار.
ونقلت الصحيفة عن شهود عيان قولهم: أن “الأم تشاهد كثيراً وهي تخرج مع أحد المختطفين، بمركبة خاصة بالأسرة، مشيرين إلى أن أحد الأبناء يعمل حارس أمن والآخر ممارساً صحياً”. وأضافوا: أن أسرة المختطفين لا تختلط كثيراً بالآخرين من الجيران، “فهي قليلة الخروج من المنزل، إضافة إلى تحسسها من وقوف الآخرين أمام منزلها”.
كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل جديدة عن حياة الشابين المختطفين قبل 20 عاما بالدمام.. والكشف عن عملهما ومكان المنزل الذي عاشا فيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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