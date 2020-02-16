بالفيديو.. «المغامسي» يوضح حكم جلوس الشخص مع مربيته وهي مكشوفة الوجه واليدين

أوضح إمام وخطيب مسجد قباء، الشيخ صالح عواد المغامسي، حكم جلوس الشخص مع مربيته ورؤيته وجهها ويديها.

جاء ذلك خلال رد «المغامسي»، المدير العام لمركز البيان لتدبر معاني القرآن بالمدينة المنورة، على تساؤل أحد المواطنين خلال برنامج «الأبواب المتفرقة» الذي يعرض على فضائية «mbc».

وقال السائل: «هل يجوز لي الكشف على المرأة التي ربّتني منذ أن كان عمري 8 سنوات، وقد تعدت الخمسين من عمرها؟»، مشيرًا إلى أنّه يعتبرها بمنزلة والدته، وأنه من يخدمها خلال غياب أبنائها.

وردّ الشيخ المغامسي قائلًا: «مسألة الكشف نسبية؛ إذا لم يكن هناك قرابة فأنت ليس بمحرم لها، وبالتالي لا يجوز لك أن تسافر معها، لكن داخل البلد لك أن تذهب معها، وهي تكشف وجهها، وهي تكلمك، أو تظهر يداها، فهذا الأمر واسع ما دمت تربيت عندهم، لكن لا يتجاوز هذا الحد».

وأكد أنه لا حرج عليه أن يذهب معها، وأن يجلس ويتحدث معها، إذا كانت كاشفة عن وجهها ويديها بشرط أن تكون محتشمة، ودون أن تكون مرتدية ثيابًا رقيقة كما تكون عند أبنائها، مشددًا على أنه لا يجوز له السفر معها؛ لكونه ليس محرمًا لها.



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